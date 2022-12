Moskvas kukkus luksuskinnisvara nõudlus järsult viie aasta madalaimale tasemele

Seejuures on aga eliitkinnisvara hinnad tõusnud. Esialgsetel andmetel on selle aasta kokkuvõttes sellise kinnisvara ruutmeetri hind kerkinud 14 protsenti 1 530 000 rublani. Hinnatõusu põhjusena nimetavad analüütikud ehitushindade tõusu.

Järelturul on olukord aga vastupidine ning omanikud on pidanud pakkuma 20-30-protsendilist allahindlust. NF Groupi linnakinnisvara direktor Andrei Solovjev tõdes, et paljud on valmis hinda langetama, saaks vaid vara kiiresti müüdud.