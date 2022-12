Novembris toimus massiliselt küberrünnakuid

Teenustõkestusrünnetest kõige suurema mõjuga oli 19. novembril, kui sihtmärkideks oli Eesti Energia ja ettevõttega seotud veebilehed. Lisaks rünnati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Panga ja EAS-i veebilehti. Osa lehekülgede töö katkes üheksaks tunniks, kuid muudele teenustele mõju ei olnud, teatas amet.

7. novembril toimus intsident, milles küberkurjategija avaldas Twitteris, et varastas Itella serverist andmeid. Veebis olid kättesaadavad Smartposti klientide nimed, telefoninumbrid, meiliaadressid ja info pakkide liikumise kohta. Itella Estonia OÜ sõnul mõjutas andmeleke 69 äriklienti ja avalikuks said rohkem kui 10 000 kasutaja andmed. Kurjategijal õnnestus infot varastada nõrkade turvareeglite tõttu. Pärast intsidenti parandas ettevõte RIA abiga turvaseadistusi, et sarnaseid ründeid vältida.

Amet tuletas ühtlasi meelde, et küberturvalisusega seotud riskide suhtes ei tohi valvsust kaotada. Näiteks levivad taas Eesti Maaülikooli matkivad pahavara sisaldavad e-kirjad, mille manuses on XLL-failid, mis sisaldavad trooja tüüpi viirust. Selle pahavara käivitamisel saab ründaja ligipääsu kasutaja arvutile. RIA on näinud libakirju, mis kannavad pealkirja «Hinnapäring nr. 797466» ning kirja sees on juttu hankedokumentidest. Sellised e-kirjad tuleb kustutada ning kirjas olevaid manuseid ei tohi avada, toonitab amet.

Säärase kirja saamisest tuleks teavitasa CERT-EE-d.

Ka Omniva teatas teenustõkestusründe ohvriks langemisest: novembri lõpus, niinimetatud musta reede ajal, saadeti Omnivat jäljendavaid petukirju. Kurjategijad teatasid, et saabunud on postipakk, mille kättesaamiseks tuleb tasuda tollimaks. Petukirjas oli veebiaadress, mis suunas kasutaja veebilehele pangakaardiandmeid sisestama. Omniva juhib aga tähelepanu, et ei küsi kunagi kliendi pangakaardiandmeid ja soovitab tähelepanelikult üle kontrollida veebiaadressid, kuhu kasutajad suunatakse.