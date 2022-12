Maksulaekumine vähenes hoolimata palkade tõusust

Selle aasta kümne kuu käibemaksu tasumine ületas 17 protsendiga 2021. aasta sama aja taset. Oktoobrikuus suurenes käibemaksu tasumine esimese poolaasta keskmise kasvuga võrreldes kaks korda aeglasemas tempos, mis tulenes mitmetest teguritest. Ühelt poolt on tänavu nominaalne majanduskasv pidurdunud ja riigil ei ole veel õnnestunud kõiki eelarves planeeritud kulusid teha, mis avalduksid teise ringi mõjuna ka käibemaksu tasumise tõusus. Teisalt on mullune teisest pensionisambast tarbimisse suunatud raha tekitanud kõrge käibemaksu võrdlustaseme.

Käibemaks laekub jõudsalt

Oktoobris andis käibemaksu tasumisele hoogu endiselt kiire hinnatõus, mis küündis 22,5 protsendini. Samas on ettevõtete kogukäibe kasv, 18 protsenti, oktoobris majanduse aeglasema käigu tõttu pidurdunud, kuid kokkuvõttes on ministeeriumi sõnul vaid mõningad tegevusalad languspoolel. Tegevusaladest mõjutas oktoobris käibemaksu tasumise kasvu enim jaekaubandus ning ehitus, kus tasumised suurenesid 2021. aasta sama perioodiga võrreldes vastavalt 17 ning 26 protsenti.

Aktsiiside oktoobrikuine tasumine vähenes rahandusministeeriumi andmeil võrreldes eelmise aastaga 3,9 protsenti, kuid kümne kuu kokkuvõttes püsis tasumine veel eelmise aastaga võrreldes 1,5-protsendilises kasvus. Enim vähenes tasumine eelmise aastaga võrreldes alkoholi- ja tubakaaktsiisilt, vastavalt 6,5 ja 6,7 protsenti. Alkoholiaktsiisi puhul on suurimaks mõjutajaks kange alkohol, mille kogused vähenesid eelmise aastaga võrreldes 3,8 protsenti. Kahanemist mõjutas ka mullune väga kõrge kange alkoholi deklareerimise tase, kogused suurenesid eelmisel aastal samal perioodil aastases võrdluses 20 protsenti. Tubakaaktsiisi puhul mõjutab tasumisi enim sigarettide deklareerimine ning oktoobris ulatus langus 12,5 protsendini.

Kütuseaktsiisi tasumine kahanes eelmise aastaga võrreldes 1,3 protsenti ning nii nagu varasematel kuudel oli jätkuvalt peamine põhjus maagaasi tarbimise vähenemine. Oktoobri lõpuks on suudetud maagaasi tarbimist vähendada üle 23 protsendi. Osaliselt on maagaas asendatud teiste kütteõlidega, kuid seda vaid kolmandiku ulatuses. Mootorikütuste hinnakasv on veidi pidurdumas, kuid püsib ministeeriumi hinnangul endiselt kõrge.