Konkurentsiamet hakkab Saaremaa elektrikatkestuse tagamaid uurima

Regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haabi sõnul on menetluse eesmärgiks selgitada välja ulatusliku katkestuse tekkepõhjused. «Uurimine peab selgitama, kas Elektrilevi on kohaselt täitnud oma elektrituruseadusest tulenevaid kohustusi, sealhulgas kontrollime, kas Elektrilevi liinide hoolduskohustus oli täidetud,» ütles Haab.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk sõnas täna, et Saaremaa valla kriisistaap ootab Elektrilevilt senisest aktiivsemat tegevust kriisi lahendamisel, kuna olukord on tõsine ja paljud saarlased on olnud elektrita juba mitu päeva.

«Oleme Saaremaa valla poolt olnud Elektrilevile nii palju abiks kui võimalik. Seda eeskätt kohalike kontaktide pakkumisel, nt oleme viinud Elektrilevi ja tema alltöövõtjad kokku erinevate pooltega, nt Kaitseliidu, PPA ja vabatahtlike päästjatega, kes on aidanud vajalike masinatega ja vajadusel inimressursiga.»