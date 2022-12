Torm jättis MyStari kai äärde

Täna hommikul oli laev täis avamisettevalmistusi: kohati paigaldati mööblit, paigutati kaupa ja pandi klaase välja õhtuse ürituse jaoks, eri tekkidel oli kuulda artistide esinemisproove.

Kaptenisillal kontrollisid veeteede ameti esindajad laeva valmisolekut homseks esimeseks liinireisiks. Laupäeva lõuna ajal kodusadamasse jõudnud MyStar sai viimast lihvi külaliste vastuvõtuks.

Leping uue laeva ehituseks sõlmiti Rauma tehasega 2019. aasta veebruaris ja laev pidi valmima 2021. aasta jõuludeks. Seda aga ei juhtunud ja järgnevalt lükati laeva valmimistähtaega mitu korda edasi.

«Jõuludeks laev tõepoolest valmis, kuid aastaga pandi mööda,» ütles Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene pikaks veninud ehitust kommenteerides. MyStari ehitamise aega jäid nii koroona-aastad kui ka sõja puhkemine Euroopas, mis mõlemad protsessi pikendasid.

Jõuludeks laev tõepoolest valmis, kuid aastaga pandi mööda. Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene

Valminud laev on nii Tallinki kui ka Läänemere suurim, jäädes küll samadesse mõõtmetesse oma sõsarlaevaga Megastar, kuid ületades seda nutikuselt – Tallinki peakapten Tarvi-Carlos Tuulik nimetas seda lausa nutilaevaks, sest laeval on palju automatiseeritud süsteeme ning lisaks on tegemist ka kõige ilusama laevaga Tallinki laevastikus.

«Üks asi on laeva ilu, teine asi on kogemus, mida see pakub reisijatele,» ütles MyStari üks kolmest kaptenist Vahur Ausmees. Lisaks Ausmehele on laeval kapteniteks veel Aivar Moorus ja Ain Aksalu.