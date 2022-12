Suurbritannias saabub kaos: streik paneb raudtee seisma. Ja mitte ainult

Briti raudtee juhid on utsitanud reisijaid teisipäeval, kolmapäeval, reedel ja laupäeval mitte reisima, sest RMT, TSSA ning Unite'i ametiühingud on otsustanud palga- ja töötingimuste üle peetavas pikale veninud läbirääkimiste protsessis astuda sammu edasi ning kasutada streigiõigust, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Neil neljal päeval seisab umbes pool briti raudteeliiklusest ning vaid viiendik teenustest töötab piiratud mahus kella 7.30 hommikul kuni 18.30ni õhtul.

Aga nagu kirjutab majandusleht, on see alles algus. Taristuoperaator Network Rail hoiatas, et 13. detsembrist kuni 8. jaanuarini tuleb igapäevaselt leppida vähenenud teenuse ning häiretega.

Raudteetöötajad on juba suvest alates mitmeid kordi tööseisakuid korraldanud. Nüüd liituvad nendega ka mitmete teoste sektorite töötajad: nende seas postitöötajad ning riiklik tervishoiuteenistus NHS.

Suurbritanniat on tabanud enam kui kolme aastakümne suurim rahulolematuse laine ning detsembris läheb kaduma enam kui miljon tööpäeva.