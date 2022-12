Elering loob suurematele tarbijatele uue abinõu

Vabatahtlikus tarbimise vähendamise meetmes osalemisega ei kaasne rahalist hüvitist. Rahaline mõju kujuneb sellest, et selles osalev tarbija jätab osa elektrit tarbimata, teatas Elering.

Elektritarbimise vabatahtlikku vähendamist rakendab Elering alles siis, kui kõik turupõhised võimalused – tootmise suurendamine, tarbimise paindlikkus ja süsteemihaldurite reservid – on ammendunud ja tootmine ei kata vaatamata sellele elektritarbimist.

Vabatahtliku tarbimise vähendamise süsteemiga liitumiseks tuleb anda nõusolek ja täita Eleringi kodulehel osalemissvorm. Elering palub registreerida selline tarbimise vähendamine, mida on võimalik tegelikult aktiveerida ning mis ei osale tarbimise vähendamise vormis juba elektriturul.

Meetmega liitunutele saadetakse mobiiltelefoni lühisõnumiga eelteavitus, kui on näha, et elektrisüsteemis on tekkimas keeruline olukord. Kui elektripuuduse oht kerkib suureks, palub Elering meetmega liitunutel tarbimist mõnetunnise etteteatamisega vähendada. Elering jälgib elektrisüsteemi toimimist ning saadab SMS teavituse, kui abivahendi kasutamise võib lõpetada.