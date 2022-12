Ukraina põgenikest töötud on enamasti kõrgharidusega

Töötuna arveloleku lõpetas 71 registreeritud töötut, kellest 23 lõpetas arveloleku omal soovil ja 40 tänu tööle rakendumisele. Kokku on töötuna arvelolek lõpetatud 9699 inimesel, neist 7315 puhul tänu tööle rakendumisele.

Ukraina põgenikest on 57,4 protsenti tööd otsimas Harjumaal. Harjumaale järgnesid 11,1 protsendiga Ida-Virumaa ning 9,5 protsendiga Tartumaa.

Rahvusvahelise kaitse saajatest, kes on ennast töötuna registreerinud, on 77,4 protsenti naised ning 22,6 protsenti mehed.

Töötuna arvele võetud Ukraina põgenikest on 62,9 protsendil kõrgharidus ja 12,4 protsendil kutseharidus. Haridustase on täpsustamata 7,1 protsendil ning erialase hariduseta on 17,6 protsenti registreeritud töötutest.