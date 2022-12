Soome saabuval LNG-laeval napib kliente, maksumaksjal tuleb juurde maksta

Järgmisel nädalal Soome saabuva LNG-ujuvterminali klientide osas on hetkel palju ebakindlust, sest pärast FSRU rendilepingu sõlmimist on gaasitarbimine Soomes kokku kuivanud, kirjutas Helsingin Sanomat. Kui eelmisel aastal oli oktoobris maagaasi tarbimine Gasgridi gaasivõrgu piirkonnas 1,4 teravatt-tundi, siis sel aastal vaid 0,5 teravatt-tundi.

FSRU peaks Soome Inkoosse jõudma järgmisel nädalal. Esimene LNG-tarne peaks terminali jõudma jaanuaris. Samas on oht, et gaasivoogudele ei jätku ostjaid. «Loomulikult on see risk alati olemas, kuid laeva rentimine seni meieni jõudnud päringute põhjal peaks siiski ka ajutiselt vähenenud tarbimise olukorras kasulik olema,» kinnitab Sipilä.

Laeva tellinud riiklik Gasgrid Finland on nüüd aga valmis selleks, et kulud jäävad esialgu nende kanda. Gasgridi tegevjuhi Olli Sipilä sõnul võib ärilise kasumlikkuse saavutamine võtta aega üks kuni kolm aastat. «Usume, et kommertsnõudlus selle järele on olemas, kuid tegevust on vaja alustada. Nõudlus kindlasti kasvab,» arvas Sipilä.