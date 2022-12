VASTASSEIS ⟩ Eesti Energia seab Eleringi ettepaneku kahtluse alla

Sutteri sõnul vajab varustuskindluse tagamise temaatika aga laiemat diskussiooni. «Jah, ka vanemaid põlevkivielektrijaamu on võimalik selleks pärast 2026. aastat töös hoida, kuid peame mõistma, et see on lõpptarbija jaoks kallis lahendus. Laiemat diskussiooni vajab see, kas me peaks 1970. aasta tehnikaga ja klientide täiendava võrgutasu eest tagama võimsust reservis või on varustuskindluse tagamiseks paremaid lahendusi. Kui ehitada 2028. aastaks valmis Liivi lahe meretuulepark, mis katab ligikaudu pool Eesti tarbimist, siis võib-olla seda reservi ei oleks sellisel kujul vajagi. Lisaks aitaks meretuulepark ka elektri turuhinda alla tuua,» ütles Sutter BNS-ile.

Eesti Energia juhatuse esimees lisas siiski, et kui süsteemioperaator näeb nüüd, et sellist reservi on vaja moodustada, siis Eesti Energia on seda valmis ka pakkuma. «Kindel on see, et me vana kaevu enne kinni ei aja, kui uus lahendus on olemas. Narva jaamad pakuvad elektrit seni kuni selleks vajadus on, aga neid võiks hoida töös nii vähe kui võimalik ja niipalju kui vajalik, sest see on tarbija jaoks tõesti kallis. Lisaks on meil täna Eestis palju paremaid tehnoloogiaid ja lahendusi, kuidas põlevkivi paremini ning keskkonnahoidlikumalt väärindada,» tõi Sutter välja.