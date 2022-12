Novembri keskel võeti Euroopa Liidus vastu Digital Services Act (DSA), millega riigid saavad õiguse suurtelt platvormidelt nõuda, et nad sisu modereeriks või kustutaks. Idee on õilis, sest seadus peaks laskma karistada internetis toimepandud kuritegude eest nõndasamuti nagu siis, kui need oleks toime pandud tavaelus. Nii peaksid Euroopa internetikasutajate õigused paremini kaitstud saama. Väga labaselt öeldes vastab seadus küsimusele, kes vastutab, juhul kui veebiteenuste pakkuja platvormil tegeleb keegi millegi seadusvastasega. Internetist peaks DSA raames kaduma nii pettused, valed, võltsitud kaup kui ka infomanipulatsioon. Seadus ütleb, et süüdi pole mitte ainult teo toimepanija, vaid vastutust hakkab kandma ka veebiplatvorm. See on mammut­seaduse üks külg.