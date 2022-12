EL on külmutanud sõja tõttu 19 miljardi euro ulatuses vara

Belgia on külmutanud vara 3,5 miljardi euro väärtuses, järgnevad Luksemburg 2,5 miljardiga, Itaalia 2,3 miljardiga ning Saksamaa 2,2 miljardi euroga, näitab Euroopa Liidu statistika.

Iirimaa, Austria, Prantsusmaa ja Hispaania on ülejäänud 27-liikmelise bloki riigid, kes on külmutanud enam kui miljard eurot, näitavad 25. novembri andmed.

Euroopa Liit on kehtestanud mitu sanktsioonilainet Venemaa majanduse vastu alates Moskva sisetungist Ukrainasse veebruaris.

Mõned EL-i riigid on teatanud suures koguses külmutatud varadest, teised aga mitte.

Rikastele investoritele nõndanimetatud kuldpasside skeemi pakkunud Malta on blokeerinud vaid 146 558 euro ulatuses vara ning on nimekirjas viimane. Tagant teine on Kreeka 212 201 euroga.