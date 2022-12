Balti riigid suurendavad kaitsekulutusi kolme protsendini SKTst

Kõigil kolmel riigil on erinev ajakava, millal nad kavatsevad oma sihtprotsendi saavutada. Kaja Kallase sõnul ületab Eesti kolme protsendi piiri 2024. aastal. «Meie trajektoor on kaardistatud, nagu ka meie ostud,» ütles ta.

Olles aastakümneid Nõukogude võimu all olnud, on Baltikum Venemaa suhtes ettevaatlik ja pelgab, et kui Moskva peaks Ukrainas võitma, võivad nad olla järgmisena Moskva päevakorras.