Macron: Vahemere vesiniku torujuhtme projekt valmib 2030. aastaks

«H2Med saab valmis selle aastakümne lõpuks ning see suudab transportida... kümme protsenti EL-i vesinikutarbimisest 2030. aastaks ehk umbes kaks miljonit tonni aastas.»

Oktoobis EL-i tippkohtumisel teatavaks tehtud plaan on alternatiiv soiku jäänud 2003. aasta MidCati torujuhtmeprojektile, mis pidanuks viima gaasi üle Püreneede Hispaaniast Prantsusmaale. Projekt hüljati 2019. aastal Prantsusmaa ja keskkonnakaitsjate vastuseisu ning kartuses, et see ei ole tulus.