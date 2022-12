Kui tänavu on Eestis tulnud börsielektri eest keskmiselt maksta 185 eurot megavatt-tunni eest (novembri lõpu seisuga), siis põhjanaabrid soomlased on saanud oma kogused kätte umbes 40 eurot odavamalt. Seda põhjusel, et 650- ja 350-megavatistest Estlinkide ühenduskaablitest jääb tuulistel tundidel väheks, et odavam elekter teispoolt Soome lahte kogumahus üle tuua. Nii tekib piirile pudelikael ehk hinnad Soome ja Eesti piirkondade vahel ei ole sarnased.