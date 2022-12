Putin ähvardas vastata nafta hinnalaele tootmiskärbetega

ELi, G7 riikide ja Austraalia vahel kokku lepitud hinnalagi jõustus esmaspäeval ja selle eesmärk on piirata Venemaa tulusid, tagades samas, et Moskva jätkab maailmaturu varustamist.

«Vajadusel kaalume tootmise võimalikku vähendamist,» ütles Putin ajakirjanikele pressikonverentsil Kõrgõzstani pealinnas Biškekis pärast piirkondlikku tippkohtumist, nimetades hinnalage rumalaks otsuseks, mis on kahjulik üleilmsele energiaturule.

Venemaa Urali toornafta barreli turuhind on praegu umbes 65 dollarit, mis on vaid veidi kõrgem kui kokkulepitud 60 dollariline ülempiir, mis viitab sellele, et meetmel võib olla lühiajaliselt vaid piiratud mõju.