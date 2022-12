Vene naftaeksport langes järsult, Läänemere sadamates kukkus hind 42 dollarini barrelist

Samas on juba mõne päevaga saanud Venemaa toornafta ekspordimahud uute sanktsioonide tõttu tõsise löögi. Wall Street Journal teatas, et kahe analüüsimaja andmed näitavad voogude suurt langust, kuigi selle ulatus on analüütikute lõikes erinev.

StanCharti analüütikud on ennustanud, et Venemaa naftatootmine langeb järgmisel aastal järsult, sest ilma piisava kindlustuseta ja väheste tankeritega ei suuda Venemaa naftat oma suuremate tarbijateni transportida. Siin ei aita ka see, et Venemaa on endale vaikselt soetanud enam kui sajast vanemast laevast koosneva varilaevastiku.