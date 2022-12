Swedbank: üha rohkem ettevõtteid kurdab nõudluse vähenemise üle

«Ligikaudu sama suure mõjuga Eesti päritolu ekspordikasvule oktoobris oli kaupade väljaveo suurenemine Rootsi, millele järgnesid juba veidi väiksema mõjuga Taani, Soome ja Prantsusmaa. Kõige enam vähenes aga eksport Ameerika Ühendriikidesse ja Suurbritanniasse. Ameerika Ühendriikidesse ekspordi vähenemise taga oli peamiselt kommunikatsiooniseadmete väljeveo langus, mis omakorda mõjutas tugevasti selle kaubagrupi väljavedu,» analüüsis ta.

Ettevõtete konkurentsivõime välisturul on langenud

Mertsina juhtis tähelepanu ka sellele, et Eesti päritolu kaupade eksport Venemaale vähenes oktoobris 30 protsenti ja alates märtsist on see aastases võrdluses vähenenud 27 protsenti. Oktoobris oli Venemaa osakaal Eesti päritolu kaupade ekspordis 1,3 protsenti.

Venemaa päritolu import vähenes aga oktoobris 52 protsenti ja alates märtsist on see aastases võrdluses langenud 15 protsenti. Kui möödunud aasta oktoobris oli Venemaa impordi osakaal 10 protsenti, siis selle aasta oktoobriks oli see langenud 4 protsendile.

«Nõrgenev välisnõudlus annab tugevama löögi mitte ainult Eesti eksportivale sektorile, vaid majandusele laiemalt. Paljud ettevõtted ei ekspordi ise, vaid on eksportivate ettevõtete tehingupartnerid, pakkudes neile allhanget. Suurenenud on ettevõtete osakaal, kelle jaoks nõudlus on muutunud peamiseks äritegevust piiravaks teguriks. Selliste ettevõtete osakaal on tõusnud ligi 60 protsendini, mis ületab pikaajalist keskmist,» nentis ökonomist.