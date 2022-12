Soome uue tuumareaktori käivitamine lükkub taas edasi, jaanuaris võib elektrist puudu tulla

Uus tuumareaktor annaks ligi kuuendiku kogu Soome elektritarbimisest ning seetõttu on selle täismahus käivitamise edasilükkumine suureks ohuks põhjanaabrite elektrivarustusele. Samuti kergitab see elektri börsihindu üle Põhjamaade ja Baltikumi.

Fingridi tegevjuht Jukka Ruusunen on südatalvise elektri piisavuse pärast üha enam mures. «Ilma Olkiluoto 3 reaktorita on olukord oluliselt pingelisem,» vahendas tema sõnu Ilta-Sanomat. Kui elektrijaama ei suudeta enne kõvemat pakast tööle saada, võib see avaldada mõju mitte ainult elektri hinnale, vaid ka selle piisavusele.

Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa sõnul vähendab Olkiluoto 3 hilinemine pakkumist kogu regionaalsel elektriturul. «Kui jaam hakkab hiljem tööle, tähendab see seda, et päev ette turule tehakse vähem pakkumisi, kui oli arvestatud ja tarbimise katmiseks pääsevad turule ehk saavad pakkumisi teha kallimad elektrijaamad, mis tõenäoliselt võib mõjutada elektri hinda,» rääkis ta.

Olkiluoto 3 turule tulek selle talve jooksul on väga oluline. «Kuigi nii Läänemere riikide varustuskindluse analüüs kui ka Eleringi varustuskindluse analüüs näitavad, et tiputarbimise ajal, külmade talvepäevade teatud tundidel, on elektritootmist regioonis piisavalt, on varu väike ja kui peaks juhtuma mitu halba asja korraga, võib juhtuda, et päev ette turule ei tehta piisavalt pakkumisi,» selgitas Ellermaa.