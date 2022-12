Operail müüs ära oma Ukrainas asuva vagunipargi

Kokku kirjutati lepingud alla 522 vaguni müügiks. Tehingute kogusumma on 6,51 miljonit eurot. Operaili tütarettevõtte, vagunite rendiga tegeleva Operail Leasing AS vara enampakkumisel osalemise võimalust tutvustati üle 40 ettevõttele. «Konkursiga olid kursis ja sellel said osaleda 1520 mm raudtee arvestatavad tegijad, kellel võiks olla ostuhuvi ja -võimekus,» sõnas Operaili juhatuse liige, Operail Leasingu tegevjuht Merle Kurvits. Oma pakkumise tegi protsessi erinevates etappides 20 huvilist, nende seas ka mitu Eesti ettevõtet.

«Pärast pakkumiste analüüsimist otsustasime, et mõistlikum on müüa vagunid kahes jaos: Ukrainas asuvad vagunid ja ülejäänud vagunid eraldi,» ütles Kurvits. Ukrainas asuvad vagunid erinevad teistest vagunitest, sest neid ei saa riigist välja tuua. «Enamik vaguneid on sõjast puutumata, teevad oma tööd ning teenivad Ukraina territooriumil renditulu, kuid raudteeühendused naaberriikidega on kasinad,» täpsustas Kurvits.

Järgnesid põhjalikud läbirääkimised parimate pakkujatega. «Tegemist on kalli ja tehniliselt spetsiifilise varaga, mis müüdi koos kehtivate rendilepingutega – detaile, mis on vaja läbi töötada, on palju,» põhjendas Kurvits protsessi pikkust. «Ukrainas valitsevat sõjaolukorda arvesse võttes on tegemist Operaili jaoks heade müügitehingutega.»

Lisaks Ukrainas asuvatele vagunitele on lõpusirgel ka vagunirendiäri ülejäänud u 2000 vaguni müügiprotsess, mis on jõudnud ostu-müügi lepingute läbirääkimiste faasi parimate pakkujatega. Enamik vaguneid on kaetud rendilepingutega. Kõik rentnikud eranditult on Euroopa ettevõtted. Vagunid asuvad peamiselt Eestis, Kasahstanis ja Mongoolias. Venemaale vaguneid renditud ei ole.