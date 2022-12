Võrkturundaja paljastab: need on skeemid, millega eestlasi kõige enam petetakse

Eestis aastaid tegutsenud võrkturundusettevõtte esindaja nentis, et ausatel ja ebaausatel tegijatel tavainimesel peale vaadates peaaegu keeruline vahet teha.

Kergem on tema hinnangul petta siis, kui kontor ei asu Eestis - kui müüja on kuskil mujal riigis ja Eestis on vaid meiliaadress või telefoninumber, millelt ei osata suurt midagi vastata, siis on see kindel ohumärk.

Abiks on tema sõnul järgmine rusikareegel: «Oluline ongi jälgida, et ettevõttel oleks päriselt olemas Eestis kontor, kuhu saab asju tagastada, toodetega tutvuda. Koht, kuhu saab ka pöörduda, kui päriselt ongi mingid mured-soovid-ettepanekud. Ehk, et ettevõtte taga oleksid päriselt olemas inimesed. Muidugi ka see alati ei aita, kuid vähemalt on, kelle poole pöörduda.»

Üldiselt on Eestis levinud kaks klassikalist petuskeemi, millega inimesed nende rahast eraldatakse.

Esiteks: «Üks levinumaid on kindlasti, et küsitakse raha ette ja kaupa ei saagi. Viimasel ajal seda e-poodidega palju olnud, kus kaubad ei jõuagi kahjuks üldse kohale,» rääkis võrkturundaja.