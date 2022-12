Veho müüb eriautode ehitamisega tegeleva tütarettevõtte

Silwi Autoehituse AS on alates aastast 1996 tegutsenud sõidukite ümberehituse vallas, ehitades Mercedes-Benz tarbesõidukitest Sprinter ja Vito erisõidukeid, alates kiirabiautodest kuni luksusbussideni välja. Silwi Autoehituse AS on spetsialiseerunud tehniliselt keerukamate ning sügavamat oskusteavet nõudvatele ümberehitusprojektidele ning teostanud mitmeid suurprojekte Kaitseväele, Politsei- ja Piirivalveametile, Päästeametile, Põhja-Eesti Regionaalhaiglale, Tallinna Kiirabile. Lisaks riigihangete võitudele on ettevõte olnud heaks partneriks ka takso- ja invatranspordi sektorile.