Hiina üllatas madala inflatsiooniga

Peamine inflatsioonimõõdik, tarbijahinnaindeks (CPI), kerkis eelmisel kuul aastases võrdluses 1,6 protsenti. Oktoobris oli see 2,1 protsenti, edastas riiklik statistikaamet.

Hiina on olnud suhteliselt vähe mõjutatud toiduhindade tõusust maailmas pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse veebruaris.

Hiina liidrid on seadnud majanduskasvu eesmärgiks 5,5 protsenti, kuid paljud analüütikud on arvamusel, et seda ei suudeta saavutada.