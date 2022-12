Oktoobri eksport kasvas aastaga 11 protsenti ja import 15 protsenti

«Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2022. aasta esimese kümne kuuga kaubavahetuse puudujääk ligi kaks korda suurenenud. See näitab, et me toome jätkuvalt kaupu rohkem sisse kui ekspordime. Samas aitab vahet suurendada ka imporditud kaupade ja toorme suurem hinnakasv kui eksporditud kaupadel. Esimese 10 kuuga on impordihinnad kasvanud 27 protsenti ja ekspordihinnad 25 protsenti,» lisas Puura pressiteates.