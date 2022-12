Amet ei pea õigeks kodutarbijale ning mikro- ja väikeettevõtjale erineva hinnaga universaalteenuse osutamist

Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul tänane elektridefitsiidis turg võimaldab saada elektrijaamadest nende tootmise tehnilise maksimumi. «Energiakriisis on sellise elutähtsa teenuse nagu elektrienergia tootja kohustus hoida oma seadmed töökorras ja maksimaalses kasutuses. Kui Enefit Power AS tagab oma keevkihttehnoloogial põhinevate tootmisseadmete korrektse töö, siis on kaetud kõikide universaalteenuse tarbijagruppide vajadus, ning ei ole vaja eraldi tootmishindasid kooskõlastada,» ütles Pärn-Lee.