Baltikumi suurimate hulka lisandus neli Eesti ettevõtet

Uued tulijad on Enefit Power AS, Tavid AS, Bolt Technology OÜ ja Kasperwiki Laevaomanikud OÜ, teatas Coface.

Balti riikide riskireiting jäi muutumatuks: kui aasta alguses oli kõigi riikide reiting kõrgem, siis nüüd on Leedu ja Läti reiting A4 ja Eesti oma veidi kõrgem, A3, mis on tingitud sõja oodatavatest negatiivsetest tagajärgedest.

Coface Baltikumi juht Mindaugas Sventickas märkis, et Eesti ettevõtted kasvasid eelmisel aastal kõige kiiremini, nende käive suurenes 52 protsenti. Läti ettevõtted kasvasid ligi 17 protsenti ja Leedu ettevõtted 14 protsenti. «Tänu energiahindade tõusule on energiasektori ettevõtted tugevdanud oma positsiooni Coface'i viimases edetabelis, samuti need ettevõtted, kes on investeerinud kasvu. On julgustav, et vaatamata majandusprobleemidele oli eelmisel aastal rohkem ettevõtteid kasumlikud,» ütles Sventickas.