Operail: Urmas Reinsalu arvamus ei ole omaniku ootus

Sel nädalal teatas Soome rahvusringhääling Yle, et Operail valmistub Soome riikliku raudteefirma VR-i asemel vedama Soomes Venemaa niklit. Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil kritiseeris seda välisminister Urmas Reinsalu, öeldes, et Eesti riigile kuuluv ettevõte peaks loobuma igasugusest Venemaaga seotud ärist, vaatamata sellele, kas see on õiguslikult lubatud.

Toomsalu ja Kurvits toonitasid ühiavalduses, et väide nagu tegutseks Operaili juhatus Venemaalt pärit kaupa vedades omavoliliselt ja ebaeetiliselt, on vale.

«Omaniku ootused on riigiettevõtte ainuaktsionäri poolt esitatud allkirjastatud dokumendid, mis määravad kindlaks, millised tegutsemisjuhised peab nõukogu juhatusele andma. Juhatuse liikmed on lepingulised töötajad, kelle ülesandeks on ettevõtet omaniku ja nõukogu suuniste järgi juhtida. Olenemata sellest, mida arvab Urmas Reinsalu, ei ole riigiettevõtte juhatusel mingit seaduslikku õigust teha omaenda arvamuse või eetika järgi ettevõttele majanduslikult kahjulikke otsuseid,» kommenteerisid Operaili juhatuse liikmed.

Nende sõnul on iga äriettevõtte – ka iga riigiettevõtte – tegutsemise eesmärk teenida kasumit ja vältida kahjumit omanikule. «Teadlik äriettevõtte kahjustamine ning sellega teistele võlausaldajatele rahalise kahju tekitamine on lubamatu nii eetiliselt kui ka seaduse silmis,» lisasid Toomsalu ja Kurvits.