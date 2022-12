Ekspert: Eesti kaubamärk ei pea olema Aasiasse minekuks tuntud

EASi ja KredExi ühendasutuse poole korraldatud üritusel rääkis Aasia ekspert Riccardo Benussi, et Aasia ettevõtete perspektiivikas koht, kuna seal soodsad tooted ning neid on seal ka soodne toota. Tema sõnul ei pea Eesti kaubamärk olema enne Aasiasse laienemist kodumaal tuntud. Tähtis on tutvuda kohaliku riigi eripäradega ja teha eeltööd. Näiteks soovitas ta uurida, millised on energiahinnad riigis.

Konverentsil kõneles Lõuna-Koerast pärit Bonggeun Oh. Ta selgitas, et suure rahvaarvu tõttu on Aasia riikides sageli keeruline e-teenuseid pakkuda. Seega näeb seal Eesti IT-ettevõtjatele laienemiseks suurt potensiaali. «Siin on Eestile suur võimalus,» ütles Oh. Ta soovitas ka teiste sektorite ettevõtjatel kaaluda Aasia riikidesse laienemist ning märkis, et Aasia majandus kasvas eelmisel aastal pandeemiast hoolitamata.