EL tõrjub Ungari väiteid nafta hinnalae põhjustatud kütusepuudusest

Ungari peaministri Viktor Orbáni väide on täiesti mõttetu, ütles komisjoni pressiesindaja Daniel Ferrie.

Ferrie lisas, et täiendavad sanktsioonid Venemaale, mis puudutavad naftatooteid ja rafineeritud naftat ei ole veel jõustunud, nii et ei ole mingit võimalust, et EL-i sanktsioonid saaksid praegu Ukraina varudele mõju avaldada.