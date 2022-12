GRAAFIKUD ⟩ Raport: Eesti on Euroopa tehnoloogiasektori ökosüsteemi raskekaallane

Alates 2020. aastast on Eesti iduettevõtted kaasanud kapitali summas, mis on võrreldav enam kui kahe protsendiga sisemajanduse kogutoodangust. 2022. aastal on investeeringute maht ulatunud 3,6 protsendini SKTst, mis on peajagu kõrgem kõikidest teistest Euroopa riikidest.

Lisaks Eestile on ainult Horvaatia infotehnoloogiasektori ettevõtted on suutnud sel aastal kaasata kapitali enam kui ühe protsendi jagu SKTst, kirjutatakse Riskikapitalifondi Atomico – mille üheks asutajaks ja tegevjuhiks on Skype’i kaasasutaja Niklas Zennström – värskes Euroopa infotehnoloogiasektori ülevaates «State of European Tech 22».

Üheks kasulikuks mõõdikuks on tehnoloogiaettevõtetesse paigutatud kapitali maht elanike kohta.

Eesti tehnoloogiasektori iduettevõtetesse sel aastal tehtud investeeringute maht ulatub 1056 dollarini inimese kohta, mis on 7,5 korda suurem Euroopa keskmisest (140 dollarit). Eesti tulemus on peajagu rohkem teisel kohal olevast Islandist, mille tehnoloogiaettevõtetesse on investorid paigutanud 543 dollarit inimese kohta.

Eesti on Euroopas esikohal ka iduettevõtete arvu järgi miljoni elaniku kohta, mida on tervelt 1090. Teisel kohal on taas Island (952) ja kolmandal kohal Iirimaa (887).

Raportis tuuakse esile, et Eesti on ka väljapaistev nn ükssarvikute ehk enam kui miljardi dollari väärtusega iduettevõtete arvu järgi tuhande ettevõtte kohta (3,8 ükssarvikut). Teisel kohal on Luksemburg (3,1) ja kolmandal Norra (2,2).

Euroopa digimajanduse osakaal riigi kogumajanduse lisandväärtusest jääb Ameerika Ühendriikidest küll märgatavalt maha, kuid üksikud riigid, teiste hulgas ka Eesti, suudavad Ühendriikidega juba edukalt rinda pista.

Ülevaates kirjutatakse ka, et digimajanduse loodud lisandväärtus Euroopas oli 2021. aastal peaaegu 800 miljonit dollarit, mis oli märgatavalt rohkem kui pangandus- ja kindlustussektor kokku.