KARJÄÄRIPÖÖRE ⟩ Ants Rootslane: minu poole pöördunud inimesed pole sageli psühholoogidelt abi saanud

Rootslane on õppinud hüpnoosi koolitusel USAs ja Eestis. Ta ei hooli tema kohta käivast kriitikast, et tal pole psühholoogiaalast haridust. Ta soovitab kriitikutel mitte esiatada moraalseid nõudmisi, mida nad ise täita ei suuda.

Rootslane tegeleb põhiliselt hüpnoosi- ja konstellatsioonimeetodiga. See on meetod, mis võimaldab tuvastada alateadlikke mõttemustreid, selle eesmärk on emotsioone juhtida, et parandada elukvaliteeti.