Elektritarbimise juhtimisega tegelev Fusebox kaasas 2,5 miljonit

Hollandi energiahiiu Eneco hinnangul võiks Fuseboxi teenus Euroopas laia kasutust leida. «Meile avaldavad muljet selle ettevõtte senised saavutused ja oleme põnevil, et saame aidata neil siseneda Eneco põhiturgudele. Nõudlusele reageerimine on oluline vahend, et vältida võrgu ülekoormust ja võimaldada taastuvenergia tootmist. Fusebox aitab seega meil saavutada eesmärke, mille oleme seadnud One Planeti ambitsioonikas plaanis olla 2035. aastaks kliimaneutraalne,» kommenteeris Eneco Venturesi investeerimisdirektor Robert Blom.