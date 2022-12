Uskumatu petuskeem: ukse taha tulnud pakk võib inkassosse viia

Hädaline selgitas, et kui kuller tema nimele paki tõi, oli ta kodust ära ja saadetise võttis vastu pereliige. Koju jõudes avastas pakisaaja, et tegu oli võrkturundusettevõtte saadetud kaubaga, mida tema tellinud ei ole. Esmalt arvas ta, et tegu on eksitusega, ja võttis ühendust paki saatjaks märgitud firmaga, öeldes, et nad on saatnud paki valele aadressile, võtku see tagasi. Firma hakkas aga ähvardama, et «ei ole midagi, pakk on sul käes, nüüd maksa, muidu anname su inkassosse!». Inimene pidi pakist vabanemiseks selle oma raha eest tagasi saatma, sellepärast ta postkontorisse jõudiski.