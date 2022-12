Lõpuks ometi! SEB hakkas toetama Google'i viipemakseid

SEB oli Eesti suurematest pankadest ainus, kel Google Pay tugi puudus. LHV ja Swedbanki kliendid on saanud Google Pay'ga maksta juba rohkem kui kaks aastat.

«Meil on hea meel lisada maailma üks populaarsemaid digirahakotte oma digilahenduste valikusse ja pakkuda Android nutiseadmete omanikele võimalust osteldes kasutada Google Pay makselahendust,» ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

SEB klientidel on Google Pay kasutamiseks vaja SEB era- või ärikliendi pangakaarti ning Google kontoga seotud Android telefoni või nutiseadet, millel on olemas NFC ehk lähiväljaside maksete ja Google Pay võimekus.

Kaardi saab siduda SEB või Google Wallet rakenduste kaudu, järgides ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui see on tehtud, siis võib pangakaardi ja rahakoti koju jätta – Google Pay makselahendust aktsepteeritakse igal pool, kus võetakse vastu viipemakseid, teatas SEB.

Panga kinnitusel on Google Pay viipemaksete lahendus on turvaline ja kaitstud ning liendi kaardiandmeid seadmesse ei salvestata. Samuti ei edastata neid maksmisel kaupmeestele. Google Wallet digirahakott on kaitstud nutiseadme ekraanilukuga.