Circle K: kütusehinna edasine areng on ebaselge

Circle K hinnastamisjuht rõhutas, et kuna turud on volatiilsed, siis ei ole välistatud ka hindade ülespoole liikumine. «Täna on peamised hinna mõjutajad Euroopa laovarude kasv ning nõudluse vähenemine. Samas on jätkuvalt ebakindlus sanktsioonide mõju osas algaval aastal. Seega võib hind liikuda nii alla kui üles,» selgitas Sassi ning nentis, et tänastes turutingimustes on hindade prognoosimine tänamatu töö.