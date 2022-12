Rannarootsi lihatööstus vahetab juhti

Ettevõttest lahkudes plaanib Kaur aja maha võtta, kuid peab tõenäoliseks, et on tulevikus toidutootmise sektoriga seotud. «Vaatamata 25-aastasele kogemusele toidutootmise sektoris pakub see valdkond mulle jätkuvalt nii huvi kui väljakutset,» märkis ta.

Akseli hinnangul on Rannarootsi lihatööstus heas korras, edukas ja konkurentsivõimeline organisatsioon. «Meil töötab ligi 190 inimest ja tehased asuvad Läänemaal ning Lääne-Virumaal, ühtlasi on Läänemaa Rannarootsi tehas üks maakonna suurimaid tööandjaid,» märkis Aksel.

«Rannarootsit ootavad ees väljakutsed: toormehinnad kallinevad, napib energiaallikaid ja kasvab inflatsioon. Ka tarbijad on keerukas majandusolukorras sunnitud oma tavapäraseid toidulaua valikuid ümber hindama. Peame leidma nutikaid lahendusi ja kohanema, et neis oludes toime tulla,» lisas Sooman.

Aksel on töötanud Maag Lihalõikuses ja Uvicis ning on alates 2013. aastast Rannarootsi Lihatööstuse tootmisjuht. Sooman on töötanud Ösel Foodsis, Nordic Foodsis, Premia Tallinna Külmhoones, Premia Foodsis ja Nordic Foods Holdingus. Alates 2015. aasta lõpust on ta Rannarootsi lihatööstuse müügidirektor.