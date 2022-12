Graafik ⟩ Mujal langeb toidu hind kolinal, aga Eestis kerkib mühinal

Ukraina sõja alates rebisid toiduainete futuuride (tulevikutehingute – toim) hinnad järsult üles, kuid on sestpeale tublisti allapoole tulnud. Mitu toiduainegruppi on lausa odavamad kui aasta alguses – näiteks nisu hind on maailmaturul kukkunud tänavu viis protsenti, kohvi hind aga 28 protsenti.

Kuid poes sellist hinnalangust ei näe, vastupidi. Kolmapäeval said avalikuks järjekordsed hinnatõusu näitajad: võrreldes aastatagusega on elu Eestis 21,3 protsenti kallim. Kelle palk on aastatagusega võrreldes samas suurusjärgus tõusnud, ei pea ehk hinnatõusule nii palju tähelepanu pöörama, aga teistel on raske.