EL võtab uute sanktsioonidega sihikule Vene relvajõud ja pangad

«Venemaa jätkab surma ja hävitustööd Ukrainas. Nad võtavad teadlikult sihikule tsiviilelanikke ja tsiviilinfrastruktuuri,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. «Kuid me seisame Ukraina kõrval ja paneme Venemaa oma julmuse eest maksma.»

EL on juba kaheksa korda kehtestanud Venemaale pretsedendituid sanktsioone pärast seda, kui nad alustasid veebruaris täiemahulist sissetungi, sealhulgas on need suunatud võtmetähtsusega naftaekspordi vastu.

ELi suursaadikud alustasid kolmapäeva õhtul arutelu uue kavandatava sanktsioonipaketi üle. Kokkulepe nõuab kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset otsust.

Diplomaadid on hoiatanud, et bloki käsutuses on üha enam võimalusi Venemaa majanduse kahjustamiseks, sest sõda kestab juba kümnendat kuud.

Von der Leyen ütles, et EL soovib nüüd lisada viisakeeldu ja varade külmutamist käsitlevasse musta nimekirja ligi 200 isikut ja üksust, sealhulgas sõjaväelasi, ministreid ja kaitsefirmasid.

Komisjon tegi ka ettepaneku kehtestada täiendavad sanktsioonid kolmele pangale, sealhulgas Venemaa Regionaalse Arengupangale.

Seoses Venemaa rünnakutega Ukraina vastu kavatseb blokk keelata droonimootorite tarnimise Venemaale ja Iraanile, millest viimane on varustanud Moskva rünnakutes kasutatud lõhkepeadega varustatud droone.

Lisaks sellele on eesmärk kõrvaldada Venemaa propagandamasinast neli täiendavat kanalit ja keelata uued kaevandusinvesteeringud riigis.

Samal ajal kui ELi riigid arutavad uusi meetmeid, on mure, et Ungari võib osutuda takistuseks, sest nad on sattunud Brüsseliga kibedasse vastasseisu külmutatud ELi rahaliste vahendite pärast.

Blokk on hoidunud Vene gaasitarnete vastu suunatud meetmetest, kuna kardetakse energiahindade edasist tõusu, ning on hoidunud kõrvale üksikute liikmesriikide jaoks olulistest sektoritest, näiteks teemantidest.

EL koos oma G7 partneritega kehtestas sel nädalal meetmed, mille eesmärk on piirata maailmaturul müüdava Venemaa nafta hinda, et piirata Moskva sõjamasina rahastamist.