Kaupmeeste Liit: hinnatõusu põhjuseid jaekaubandusest otsida ei tasu

Eestis on inflatsioon tõesti üks EL suuremaid- selle põhjuseid on mitu. Lisaks energiakuludele on Eestit oluliselt mõjutanud Venemaa kallaletung Ukrainale. See mõjutab toorainete kättesaadavust ja hinda, logistikaahelate ümberkorraldamist ja lisakulu sellega seoses. Kuigi inflatsioon on kõrge, on eesti poodide juurdehindlused Euroopa Liidu riikide seas alumises veerandis Eurostati andmetel. Eesti kaupmehed on eriti toidu- ja esmatarbekaupade müügis omavahel tihedas turukonkurentsis, mis ei luba juurdehindlusi tõsta. Hinnatõusude põhjusi tuleb otsida mujalt kui jaekaubandusest.

Kuidas nende kaupluste marginaalidega on? Võtsin ette Statistikaameti andmed ja kopeerin tabeli andmed ning andmeallikast tabeli nime siia alla. Kogukasumi osakaal müügitulust (kasumimarginaal) on viimasel kahel aastal muutunud nii: Tegevusala võrdluses 2021. aasta ja 2022. 9 esimest kuud: Kõik tegevusalad kokku: 4,8% -> 5,2% Toiduainete tootmine: 2,4% -> 0,5% Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad: 5,4%-> 4,9% Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted: 2,5% -> -0,3% See tähendab, et numbrite järgi kõikidel tegevusaladel kokku on kulud edasi kantud, hulgikaubandus on ka kõik kulud oma klientidele (jaekaubandusele enamasti) edasi kandnud, aga toiduainete tootmine ja jaekaubanduse segment ei ole kandnud kulusid edasi. Ühtlasi näeb siit, et jaekaubandus rikastub 2 korda vähem, kui muud tegevusalad keskmiselt.

Küsimus: Eesti Pank tõi oma hiljutises analüüsis välja, et energiakulude kasvu hinnatakse üle ning tänavu esimesel poolaastal andsid need koguinflatsioonist 1,8%. IT-minister Kristjan Järvan tõi oma esmaspäevases pöördumises samuti välja, et kui energiakulud moodustasid ettevõtete (v.a. Estonian Celli sarnased erandid) 2020. aastal 1%, 2021. aastal 2% ja 2022. aastal 4% kogukuludest ja inflatsioon jäi samal ajal 22% juurde, siis see 4% suurt rolli ei mängi. Miks põhjendatakse hinnatõusu vaid energiakulude tõusuga?