Sirje Potisepp hinnarallist: sellist olukorda nagu täna Eesti toidutööstuses pole veel näinud!

Kolmas kvartal oli toidutootjatele erakordselt halb. Kui eelnevatel aastatel, isegi koroonakriisi tipphetkedel, oli kolmas kvartal toiduainetööstuste jaoks alati kõige kasumirohkem periood aasta lõikes, siis tänavune kukkumine on tõeliselt valus. Poole võrra vähenenud kasumi taustal on väga raske vaadata, et kulud on võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga kasvanud kolmandiku võrra.

Toidu hind kujuneb ahelas – esmatootja, töötleja ja kaubandus. Tõsi on ka see, et tooraine hinnad on kasvanud lausa pöörases tempos, mis on põllumajandussektorile hea, kuid ka nende kulud on olulisel määral kasvanud. Tõsi on ka see, et olulisel määral on kasvanud kaubanduse juurdehindlused, mis Eestis niigi kõrged, kuid elektri ja gaasi hinnatõusud räsivad neidki. Lisaks veel EL üks kõrgemaid käibemakse toiduainetele! Võib olla oleks tõesti aeg toiduainete hinnakujundus teha läbipaistvaks, kust oleks näha, kui suure osa erinevad osapooled – põllumehed, töötlejad, jaekaubandus ja riik toote hinnast saavad.