Kovalenko-Kõlvart peaministrile: kas teile ei tundu 500 000 eurot toetust naeruväärne?

Tänases infotunnis esitas Kovalenko-Kõlvart peaministrile küsimuse, mis puudutas Tallinna riiklikku toetamist. Tuleval aastal on Tallinn on Euroopa roheline pealinn, mis toob endaga kaasa täiendavad kulutused.

Kovalenko-Kõlvart: «Pole kahtlust, et selle tiitliga kaasneb ka suur vastutus olla teistele linnadele eeskujuks. Seetõttu on raske vaielda sellega, kui oluline on riiklik toetus, riiklik panus. Mul ongi küsimus: miks riik ei soovi seda väärikalt toetada ja olla ka osa sellest muutusest ja sellest ühisest eesmärgist?»

Kaja Kallas: «Riik toetab Euroopa rohelise pealinna tegevuste läbiviimist Tallinnas. Nimelt, 2023. aasta eelarves on Tallinna linnale tegevustoetus keskkonnaministeeriumi eelarvest 500 000 eurot. See täiesti on olemas, seda riik teeb. Ma loodan ka seda, et Tallinn on mõistnud, et eesmärk ei ole mitte see tiitel, vaid eesmärk on tegelikult keskkonnasõbralik elukeskkond, ja siin on Tallinnal kõvasti arenguruumi. Kas või jäätmemajandus vajaks Tallinnas uut lähenemist. Tallinna rattateed on üks asi, kus õnneks toimub areng, aga siiski on palju arenguruumi.»

Vaidlus jätkus

Seepeale küsis Kovalenko-Kõlvart täiendava küsimuse, millele vastates viitas peaminister tema seotusele Tallinna linnapeaga.

Kovalenko-Kõlvart: «Tegelikult on väga huvitav see riigi suhtumine ja ka suhtlemine kohalike omavalitsustega. Seoses selle toetusega, minu teada pole kordagi olnud mingit ametlikku teadet, pole kordagi linnaga otse arutatud, mis on toetuse sisu. Kas teile ei tundu, et see summa 500 000 on ka veidi naeruväärne, eriti kui te just ütlete, et Tallinn vajab rohkem asju, mida ta peaks ära tegema? Siis ju riik peaks ka rohkem toetama. Ja veel üks oluline võrdlusmoment: Tartu saab Euroopa kultuuripealinna toetuseks riigilt 10 miljonit eurot ja see on eelarve seletuskirjas olemas ja see on ka strateegias. Kas teile ei tundu, et need proportsioonid on natuke paigast ära, et Tartu 10 miljonit ja Tallinn 500 000?»

Kaja Kallas: Jaa, väga osavalt seote neid asju, teades väga hästi muidugi, või vähemalt võib-olla kodus teile räägitakse, et need asjad ei ole omavahel üldse seotud. Kultuuripealinna ja rohelise pealinna võrdlus ei ole sugugi üksühene. Kui me võtame, palju Tallinn on saanud, siis kui Tallinn oli kultuuripealinn 2011, siis see eelarve 2007 kuni 2011 oli 14,4 miljonit eurot, kusjuures 2011 olid hoopis-hoopis teised hinnad.»

Riigikogu infotunni täistekst on loetav riigikogu veebilehel.