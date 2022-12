Vene söe eksport käib sanktsioonide leevendamise tõttu taas täistuuridel

Analüütikute hinnangul on Venemaa suutnud oma tarned ümber suunata teistesse riikidesse ning seda on oluliselt hõlbustanud Euroopa Liidu septembris uuendatud juhised .

Nimelt tegi Euroopa Komisjon septembris muudatuse, mis lubab Euroopa ettevõtetel tegeleda taas Vene söe laevatamise, kindlustuse ja tarnete rahastamisega. Komisjoni teatel pole mainitud teenuste pakkumine enam põlu all, sest Vene sütt on vaja väljaspool liikmesriike energia- ja toidukriisiga toimetulemiseks.

Analüütikafirma Kpleri andmed näitavad, et oktoobris tarnis Venemaa merd mööda peaaegu 16,6 miljonit tonni sütti, mida on vaid veidi vähem kui juunis, mil sanktsioonid ei kehtinud ning püstitati viimase viie aasta tarnerekord.

Kpleri analüüs põhineb sadamatest, maakleritelt ja analüütikavõrgustikest saadud andmetel ning see ei hõlma see söeeksporti raudteel.

«Söesaadetiste sihtkohad on aasta algusest saadik muutunud ning söetarnete ümberkujundamisel on võtmeroll Türgil. Samas annab ka Hiina jätkuvalt oma tugeva panuse,» ütles Kpleri analüütik Viktor Katona, lisades, et vahetult pärast Euroopa impordipiirangut Vene söetarned vähenesid.

Alates sõja algusest on kasvanud ka söe tarbimine, kuna riigid üle maailma otsivad heitlikele maagaasihindadele odavamaid alternatiive. Rahvusvahelise laevandusorganisatsiooni Bimco analüütik Filipe Gouveia pakkus, et suurimat mõju Venemaa kasvanud tarnetes mängibki nõudluse kasv. Usume, et selle kasvu põhjuseks on nõudluse suurenemine turgudel.» Samas möönis Gouveia ka Euroopa Liidu mõju. «Võimalik, et EL-i söesanktsioonide lõdvendamine vähendas tõesti vedajate muret selle üle, kas nad võivad ja saavad transportida Venemaa sütt,» ütles analüütik.