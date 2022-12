Valio juht: toit ei lähe enam kunagi nii odavaks, kui oli varem

«Arvamus, et toit ja energia on meil odavalt alati saadaval, see suhtumine enam ei toimi. Mida kiiremini inimesed seda mõistavad, seda rohkem hakkavad nad puhast kodumaist toitu väärtustama ja toiduraiskamine väheneb,» vahendas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda uudiskirjas. «Toit ei lähe enam kunagi nii odavaks, kui enne oli,» lisas ta.

Piimakarjakasvatajate jutust selgus, et nii mõnigi sektoris tegutsev ettevõte plaanib turult väljumist. Kõljala POÜ juhatuse esimees Tõnu Post ütles, et kui mõnest laudast on juba loomad läinud, siis sinna tagasi neid enam naljalt ei saa. Vihjates sellele, et kord tegevusest loobunud loomapidaja valdkonnas peituvat riskide ja kohustuste koormat enam endale võtta ei taha.

Piimatöötlejad arutlesid teemadel: kas ja kui palju praegune majandusolukord on mõjutanud tarbimist siseturul. Coop Eesti Keskühistu juhatuse liige Veiko Haavapuu rääkis, et piima ja piimatoodete müük on hakanud kukkuma ja toiduainete käive kukub just uuel aastal, kui pühade aeg on läbi saanud ning inimeste ostuvõimekus on languses.

Kõljala POÜ juhatuse esimees Tõnu Post rääkis sellest, kas laenuintresside tõus lubab jätkata roheinvesteeringutega ja kui palju piima kokkuostuhinna tõus suudab katta tootmiskulude kallinemist. Biogaasijaama ehitamine eeldab pikaaegseid investeeringuid ja ilma riigi toetusteta loomakasvatajad neid endale soetada ei jõua. Kui siia lisada veel keskkonnanõuete ja rohe-eesmärkide täitmiseks vajaminevad kulutused, siis ületab lähitulevikus tehtavate kohustuste hulk tublisti ettevõtete maksevõimet. Sellise dünaamika jätkumine toob endaga kaasa toiduainete hindade veelgi suurema tõusu.

E-Piim Tootmine ASi juht Jaanus Murakas oli seda meelt, et ekspordimahtude tõstmisel on oma hind ja kannatada võib kodumaise turu varustamine.