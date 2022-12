Rahandusministeerium: inflatsioon aeglustub energiahindade tõttu

Statistikaameti andmetel oli hinnatõus novembris eelmise kuuga võrreldes 0,9 protsenti ja aasta varasemaga võrreldes 21,3 protsenti. Euroalal pidurdus hindade tõus esialgsel hinnangul 10 protsendini.

Pungas märkis pressiteates, et inflatsioon on pärast augustikuus saavutatud 24,8- protsendilist kõrgtaset järk-järgult aeglustunud ning selle taga on valdavalt energia hinnatõusu aeglustumine 53 protsendini. «Üha enam aga panustab inflatsiooni toidu kiire ja laiapõhjaline kallinemine. Toidutootjate sisendhinnad on märkimisväärselt tõusnud, samuti on kaubanduslik juurdehindlus aastatagusega võrreldes vähenenud, nentis analüütik.

«Kütteperioodi alguseks on toasooja hindu mitmetes piirkondades korrigeeritud. Suuremalt jaolt on tegu piirhindade tõusuga, mis on kompenseerimise piirist allpool. Vaatamata hiljutisele Venemaale kehtestatud naftaembargo jõustumisele lääneriikide poolt, on naftahindade langus jätkunud. Kütuse jaehindadesse ei ole see veel olulisel määral jõudnud, seega ruumi hinnalangetuseks on,» leiab ta.

Pungas osutas, et teenuste hinnatõus on viimastel kuudel stabiliseerunud 12 protsendi juures, kuid mitmete teenuste hinnatõus on kulusurvete mõjul jätkumas. Muudatusi võib kinnisvaraturu jahenemisest tulenevalt täheldada ka üürihindades, kusjuures viimase kahe kuuga on üürihinnad langenud 8 protsenti.