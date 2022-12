Bolti tõukerataste kasutus kasvas aastaga kaks korda

Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev märkis, et sel hooajal toodi tänavatele ka elektrilised jalgrattad ja üldiselt on kergliikurite laenutus olnud väga edukas. «Näeme, et inimesed on tõukeratta kui liikumisvahendi üha enam omaks võtnud ning näevad, et lühikeste vahemaade läbimiseks on tõuke- või jalgratas mugavam kui auto,» ütles Lilišentsev.