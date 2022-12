Sikkut: tuuleenergia tootmine Läänemerel vajab akent Euroopasse

«Läänemere meretuuleenergia potentsiaal on hinnanguliselt kuni 93 gigavatti, kuid praegu on sellest kasutusel vaid veidi üle kahe gigavati. Seetõttu on mõistlik Läänemere-äärsetel riikidel teha tihedat koostööd, et luua merevõrk, mis võimaldaks meie merealadelt toodetava taastuvenergia transporti Mandri-Euroopasse ning tõsta ka piirkonna atraktiivsust investeerimiskeskkonnana,» kommenteeris Sikkut.