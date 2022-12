Nii nagu peab 2030. aastaks valmis olema Rail Baltic, tuleb Eestil selleks ajaks välja ehitada ka korralikud maanteeühendused Euroopaga. Tärmin on üks, sest mõlemat sihti reguleerib üks ja seesama Euroopa Liidu TEN-T määrus, mille eesmärk on luua liikmesriikide vahel kvaliteetne ja usaldusväärne transpordivõrgustik. Kuna tegu on õiguslikult otse kohalduva määrusega, ei saa ka kohustusest taganeda või selle täitmisega viivitada.