Ukraina kritiseeris Indiat Vene nafta ostmise eest

Dmõtro Kuleba ütles India telekanalile NDTV, et Vene nafta ostmist ei saa õigustada sellega, et eurooplased teevad sama.

India välisminister Subrahmanyam Jaishankar ütles, et Euroopa riigid on tõstnud Lähis-Idast nafta- ja gaasiimpordi suurendamisega hindu India jaoks.

«Lähis-Ida on olnud traditsiooniliselt India suguse majanduse varustaja, seega see paneb survet hindadele ka Lähis-Idas,» ütles ta.

India ja Venemaa on pikaajalised liitlased ning Moskva on New Delhi suurim relvadega varustaja. India on ka hoidunud ühinemast ÜRO resolutsioonidega, milles Ukrainasse tungimine hukka mõisteti.