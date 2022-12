Hoop eduloole: eestlase asutatud miljardifirma sattus USAs skandaali

See kõlab nagu iga ettevõtte unistus: pääseda ligi pikale ja magusale riigitellimusele, iseäranis kui tellijaks on USA riigiasutused. Just see õnn tabas isikutuvastustarkvara pakkuvat ID.me-d, mille kaasasutaja ja tehnoloogiajuht on Tanel Suurhans.

Viimastel aastatel sai firma lepingud nii USA töötutoetusi koordineerivatelt asutustelt kui ka maksuhaldurilt Internal Revenue Service (IRS). Postimees palus Suurhansult olukorra kohta kommentaari, kuid veel ei ole õnnestunud temaga kontakti saada.

Süüdistus: ID.me lubas rohkem, kui teha suutis

Hilissügisel lõhkes aga pomm: Reuters kirjutas, et USA ametnikud leidsid, et ID.me on neid ninapidi vedanud ja lubanud hulga rohkem, kui tegelikult ära teha suutis, samuti on osad poliitikud ettevõtet süüdistanud valeinfo jagamises.

Reuters kirjutas mõni nädal tagasi, et USA Kongressi määratud uurijate andmetel ei vasta tõele ID.me väited, nagu oleks pool USA koroonaaegsetest sotsiaaltoetustest vääralt kasutatud olnud. ID.me ütles vastu, et raha väärkasutuse uuring pole veel lõpule jõudnud. ID.me andmetel pandi vasakule 400 miljardit dollarit, uurijate hinnangul oli see summa «3–10 korda väiksem».

Kongressi uurimise alla sattus ID.me Reutersi andmetel peale seda, kui aktivistid ja firma endised töötajad vihjasid, et firma ei saanud koroonaaegsete sotsiaaltoetuste aegse töökoormuse tõusuga hakkama, osalt seetõttu, et firma ei tahtnud inimesi juurde palgata.