Venemaa suurpanka tabas pretsedenditu rünnak

«Panga tehnoloogiline taristu on välismaise pretsedenditu küberrünnaku all. See ei ole mitte selle aasta, vaid kogu panga tegustemisajaloo suurim rünnak,» seisab panga teates.

VTB teatas, et DDoSi analüüs näitab, et tegemist on pikalt ja suurelt plaanitud rünnakuga, mille eesmärk on panga igapäevatööd segada.